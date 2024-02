Insta a la comunidad internacional a presionar a Maduro para que acepte un camino democrático para Venezuela

MADRID, 26 Feb. 2024 (Europa Press) -

La candidata presidencial venezolana María Corina Machado ha afirmado este lunes que un nombre alternativo que represente a la oposición en las próximas elecciones presidenciales terminará dándole al presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, "el derecho a elegir".

Machado ha resaltado en una conversación virtual con el 'think tank' estadounidense Atlantic Council que "el precio de cortarle la cabeza es mucho más alto que el de cualquier otro" candidato, ya que cuenta con "los votos" y con la "legitimidad".

"El régimen, hoy en día, en este momento, sólo aceptará a alguien que sabe de antemano, sin duda, que pueda derrotar", ha explicado Machado, aludiendo en este punto que el chavismo "no acepta la posibilidad de la derrota" frente a la oposición.

"¿Qué condiciones deberían tener estos candidatos para no ser vinculados al régimen?", se ha preguntado, afirmando que "a mano ganada no se tranca", aludiendo a que cuando alguien está ganando no se retira de la partida.

Asimismo, ha recordado que no es una candidata "ilegal", sino "una persona perseguida". "No puedo salir de mi país. No puedo coger un vuelo nacional en avión privado o comercial. No puedo alquilar una habitación de hotel. No puedo alquilar autobuses para trasladar a mi gente. No puedo alquilar equipos de sonido", ha argüido.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó el 27 de enero la inhabilitación durante 15 años de Machado, impidiéndola ocupar cargos publicos o presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, una decisión muy criticada por la comunidad internacional.

El foco en la comunidad internacional

Por otro lado, ha indicado que "el régimen de Maduro" está cada vez más aislado a nivel internacional, poniendo el ejemplo del conflicto con Guyana o la declaración realizada por el Parlamento Europeo el pasado 8 de febrero, en la que la Eurocámara criticaba su inhabilitación.

En este sentido, Machado ha instado a la comunidad internacional a presional a Maduro para que acepte un camino democrático y respete el Acuerdo de Barbados suscrito entre el Gobierno y la oposición venezolana.

Así, ha afirmado que uno de los mayores argumentos para considerar que Maduro ha de entender este camino democrático es que la situación es "insostenible" y que llegar a un camino de "total aislamiento y represión" hará que tenga "mucho más que perder".

La opositora venezolana ha sentenciado además que el "régimen" de Maduro está "mucho más débil" y que ha perdido "totalmente su base social". Por contra, la oposición ha construido una "fuerte unidad", con una "legitimidad de casi tres millones de personas".

Sobre las recientes mesas de negociaciones lideradas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, con organizaciones políticas y sociales para la elaboración de un cronograma electoral, Machado ha dicho que este tipo de encuentros no deben hacerse en Venezuela, puesto que la oposición es "rehén" del régimen.

"Es una iniciativa paralela que socava el acuerdo de Barbados, que es precisamente lo que el régimen quiere hacer. Quiere tener su propia posición de control para prepararse para una elección falsa", ha explicado antes de tildar de "espectáculo" esta iniciativa.

El papel de américa latina

Machado también ha recordado que la relación del Estado venezolano con Rusia e Irán se han incrementado en los últimos años. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitó Caracas la pasada semana precisamente para debatir "asuntos clave" de la cooperación bilateral.

En este sentido, ha explicado que lo que ocurre en Venezuela afecta también a la región, con la migración, el narcotráfico y el crecimiento de la pobreza como puntas de lanza. Por ello, los gobiernos latinoamericanos tienen un "papel importante" en este asunto de la democratización de Venezuela.

"Si Maduro decide hacer las cosas desde lo violento, por las malas, como ya nos ha amenazado, esto puede tener consecuencias terribles no solo para los venezolanos, por supuesto, sino también para toda la región", ha señalado.

En cuanto a la relación con Colombia, la opositora ha destacado que el presidente colombiano, Gustavo Petro, está llevando a cabo un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Maduro no quiere que eso suceda. Necesita el ELN y otros que sean sus compañeros haciendo negocio con él aquí", ha subrayado.