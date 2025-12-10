Machado debería llegar a Oslo el miércoles por la noche o el jueves (Instituto Nobel)
La opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo...
LA NACION
La opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a LA NACION el director del Instituto Nobel.
Machado "se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 13:00 (12:00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.
Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.
