Machado debería llegar a Oslo el miércoles por la noche o el jueves (Instituto Nobel)

La opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a LA NACION el director del Instituto Nobel.

Machado "se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 13:00 (12:00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

