Machado dice que este año podría haber elecciones en Venezuela, en entrevista con Politico

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) -

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que creía que puede haber elecciones en su país a finales de este año, en una entrevista con Politico publicada el jueves.

"Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual (...) podría llevarse a cabo en nueve o diez meses", dijo Machado. "Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece".

Machado, cuyo partido ha dicho que obtuvo el 70% de los votos en las elecciones de 2024 en Venezuela, se reunió con el presidente Donald Trump y habló con su máximo representante diplomático y con legisladores estadounidenses el mes pasado, tras la captura por parte de Estados Unidos del depuesto presidente, Nicolás Maduro.

"Tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", dijo a Politico.

Trump dijo en enero que estaba considerando "involucrar de alguna manera" a Machado, a pesar de que ha respaldado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Machado dijo a Politico que aún no había hablado con Trump sobre el proceso electoral.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo a los legisladores estadounidenses en una audiencia celebrada el 28 de enero que los nuevos líderes de Venezuela estaban avanzando hacia una relación más estrecha con Washington, antes de reunirse con Machado ese mismo día.

Los informes de inteligencia estadounidenses han cuestionado si Rodríguez está totalmente de acuerdo con la estrategia para su país y si tiene la intención de romper formalmente relaciones con los adversarios de Estados Unidos, informó Reuters el mes pasado. (Escrito por Susan Heavey; editado en español por Javier López de Lérida)