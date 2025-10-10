Machado dice que Nobel de la Paz es un “impulso” para “conquistar la libertad”

La opositora venezolana María Corina Machado galardonada este viernes con el Nobel de la Paz aseguró que el premio es un "impulso" para "conquistar la libertad" y señaló que "hoy más que nunca" cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, que desplegó buques de guerra en el Caribe.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump", dijo en un mensaje en X. "¡Venezuela será libre!", añadió.

La opositora ha dado su apoyo al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe sur, que el presidente Nicolás Maduro considera una "amenaza".

