Machado dice que presentó a Trump medalla del Nobel de la Paz

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que le presentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su medalla del Premio Nobel de la Paz durante la reunión que mantuvieron el jueves.

Tras visitar la Casa Blanca y el Capitolio, Machado dijo a periodistas: "Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington, y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla".

"Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de Estados Unidos en retribución una medalla, en este caso, del Premio Nobel de la Paz", agregó.

Machado no respondió a las preguntas de los periodistas sobre si Trump la aceptó. Tampoco estaba claro, por sus palabras, si le entregó la medalla original del Nobel o una réplica.

Poco después, la cadena CBS dijo que Machado presentó la medalla original, citando a funcionarios de la Casa Blanca.

Aunque Machado le haya dado la medalla a Trump, el honor sigue siendo suyo, ya que el Instituto Nobel de Noruega ha dicho que el premio no se puede transferir, compartir ni revocar. (Reporte de Caitlin Webber; editado en español por Javier Leira)