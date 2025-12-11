Machado dice que volverá a Venezuela cuando haya "condiciones propicias" de seguridad

La opositora y nobel de la paz venezolana, María Corina Machado, dijo el jueves en Oslo que volverá a su país si se dan las condiciones propicias de seguridad y que quiere aprovechar ahora un espacio para estar con sus hijos.

Ante las múltiples preguntas sobre sus planes tras salir de Venezuela y acudir a Noruega para el Nobel, la rival del presidente Nicolás Maduro afirma que "toma un día a la vez".

"Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que están las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible", subrayó.

Cansada pero contenta, Machado, de 58 años, llegó poco después de la medianoche del jueves, horas después de que su hija Ana Corina Sosa Machado recibiera el galardón en su lugar.

En sus primeras apariciones públicas desde enero, la opositora venezolana celebró durante la mañana del jueves tres encuentros protocolarios, con prensa y con los cientos de seguidores que viajaron a Oslo.

Ante la interrogante sobre su próximo destino, Machado dijo que está "recibiendo varias invitaciones". "Pero para ser absolutamente sincera, me lo estoy tomando día a día", agregó.

Contó que quiere dedicar unas horas a colegas, amigos y con sus hijos. Y "debería hacer una o dos visitas al médico porque, ya sabes, más de año y medio con cosas que debería ocuparme", agregó la galardonada, quien vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad.

En una conferencia de prensa con el Instituto Nobel, la venezolana afirmó que salió de su país con ayuda de Estados Unidos.

En la capital noruega ha estado rodeada por sus tres hijos, sus tres hermanas, su madre que se desplaza en silla de ruedas, y otra gran cantidad de figuras de la política, cultura y amigos venezolanos en el exilio.

pb/dbh