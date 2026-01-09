Machado, "las liberaciones superan el silencio y el miedo en Venezuela"

La líder opositora venezolana evocó una "verdad perseguida y silenciada durante años" que finalmente emerge "a pesar de la arbitrariedad, la crueldad y el miedo".

Machado recordó la carga que soportaron las familias de los detenidos, marcada por "convicciones que no quedaron registradas en ningún expediente", compuestas de espera, silencio y resistencia diaria.

«Ustedes fueron fortaleza cuando faltaba la libertad, dignidad cuando la injusticia campaba a sus anchas y esperanza cuando el tiempo buscaba transformarse en castigo», dijo, enfatizando que nada puede restaurar los años robados ni borrar las ausencias y las noches interminables.

Según la Premio Nobel de la Paz, las liberaciones representan un acto de "restitución moral" y la confirmación de que "la injusticia no es eterna" y que la verdad, incluso herida, finalmente emerge.

«No descansaremos hasta liberar a todos los presos», concluyó, reiterando su compromiso con una Venezuela plenamente democrática y libre y enviando a las familias "admiración y cariño", en un espíritu de unidad y fe. (ANSA).