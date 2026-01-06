Machado, opositora de Maduro, promete regresar a Venezuela y quiere elecciones

*

Machado afirma que la oposición está lista para ganar las elecciones

*

La administración Trump busca trabajar con un aliado de Maduro

*

Maduro, derrocado del poder, es encarcelado en Nueva York por cargos de narcotráfico

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - La principal líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, prometió regresar rápidamente a su país, elogió al presidente estadounidense Donald Trump por derrocar a su enemigo Nicolás Maduro y declaró que su movimiento está listo para ganar una elección libre.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo más pronto posible", dijo Machado, de 58 años, ingeniera industrial y madre de tres hijos que escapó disfrazada en octubre de Venezuela para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz, que dedicó a Trump.

"Creemos que esta transición debe avanzar", declaró a Fox News en una entrevista el lunes por la noche. "Ganamos las elecciones (en 2024) por una mayoría aplastante en condiciones fraudulentas. En unas elecciones libres y justas, obtendremos más del 90% de los votos", agregó hablando en inglés.

Machado afirmó no haber hablado con Trump desde el 10 de octubre, cuando se anunció el premio Nobel. Trump ha afirmado que Estados Unidos necesita ayudar a resolver los problemas de Venezuela antes de nuevas elecciones, calificando de poco realista un plazo de 30 días para una votación.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda siquiera votar", declaró Trump a la NBC.

LEALES AL PARTIDO SOCIALISTA AÚN CONTROLAN VENEZUELA

En la entrevista, la primera desde que Maduro fue capturado por Estados Unidos el sábado por la madrugada en Caracas, Machado no dio su ubicación ni más detalles sobre los planes de retorno a Venezuela, donde las autoridades han dicho que no puede regresar, mientras los leales al Partido Socialista siguen en el poder.

Para decepción de los activistas de la oposición y la gran diáspora -uno de cada cinco venezolanos se fue de la nación sudamericana durante una implosión económica bajo Maduro y su predecesor Hugo Chávez- Trump ha dado pocas señales de respaldar a Machado.

La oposición, algunos observadores internacionales y muchos socios de Estados Unidos dicen que a la oposición le robaron la victoria en las elecciones de 2024, en la que Machado fue impedida de participar y en su lugar se presentó un aliado, pero Trump ha dicho que ella carece de apoyo en Venezuela.

Hasta ahora, la administración estadounidense parece estar esperando trabajar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una aliada de Maduro que ha denunciado su "secuestro" al tiempo que ha pedido cooperación y relaciones respetuosas con Washington.

"Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico", dijo Machado. "Es una aliada y enlace clave de Rusia, China e Irán; ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales puedan confiar, y el pueblo venezolano la rechaza profundamente".

ELOGIOS Y AGRADECIMIENTOS PARA TRUMP

Machado, que ha galvanizado a una oposición a menudo fracturada y desmoralizada en los últimos años, fue efusiva en sus elogios a Trump y dijo que le entregaría el premio Nobel personalmente.

"Él ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a una tiranía", dijo sobre la redada del sábado en Venezuela.

"Quiero expresar hoy, en nombre del pueblo venezolano, nuestra profunda gratitud por su valiente visión y las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista... Es un gran paso hacia una transición democrática".

Con las mayores reservas de petróleo del mundo y con Estados Unidos como su principal aliado, Venezuela se convertiría en el centro energético de las Américas, restablecería el estado de derecho, abriría los mercados, traería a casa a los exiliados y brindaría seguridad a la inversión extranjera, prometió Machado.

Por ahora, sin embargo, la CIA le ha dicho a Trump que Rodríguez y otros altos funcionarios del gobierno de Maduro son la mejor apuesta para mantener la estabilidad, dijeron las fuentes.

El gobierno venezolano ha ordenado la detención de cualquiera que haya colaborado con la destitución de Maduro y, en una muestra del ambiente de nerviosismo que se vive en Venezuela, 14 trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos brevemente el lunes mientras cubrían los acontecimientos en Caracas.

Imágenes verificadas por Reuters mostraron disparos al cielo nocturno en Caracas el lunes por la noche, que según un funcionario venezolano provenían de la policía para disuadir a los drones no autorizados.

"No ocurrió ningún enfrentamiento, todo el país se encuentra en total tranquilidad", dijo a la prensa el viceministro de Comunicaciones, Simón Arrechider, en un mensaje.

MADURO SE DECLARÓ NO CULPABLE ANTE UN TRIBUNAL DE NUEVA YORK

Maduro, de 63 años, se declaró no culpable el lunes de los cargos de narcóticos. Dijo que era un "hombre decente" y aún presidente de Venezuela mientras permanecía en un tribunal de Manhattan con grilletes en los tobillos y vestido con un uniforme de prisión de color naranja y beige.

Su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada, se declaró no culpable. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 17 de marzo.

Maduro está acusado de supervisar una red de tráfico de cocaína con cárteles internacionales de la droga y enfrenta cuatro cargos criminales: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Él ha negado durante mucho tiempo las acusaciones, diciendo que eran una máscara para los designios imperialistas sobre las reservas petroleras de Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas del mundo: alrededor de 303.000 millones de barriles, principalmente petróleo pesado en la región del Orinoco. Sin embargo, el sector lleva mucho tiempo en declive debido a la mala gestión, la falta de inversión y las sanciones estadounidenses, con una producción promedio de 1,1 millones de bpd el año pasado, un tercio de su producción en la década de 1970.

La vicepresidenta de Maduro, Rodríguez, una abogada laboral de 56 años, fue juramentada el lunes como presidenta encargada mientras los funcionarios en Caracas oscilan entre el desafío y una posible cooperación con Trump, quien ha amenazado con otro ataque militar.

Las acciones de Trump, la mayor intervención estadounidense en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989, han generado la condena de Rusia, China y los aliados izquierdistas de Venezuela. Expertos legales han cuestionado su validez y muchos aliados han instado a adherirse al derecho internacional y al diálogo.

Trump ha dicho que Estados Unidos ahora está a cargo de Venezuela y ayudará a revivir su industria petrolera con la ayuda de empresas privadas.

(Reporte de las redacciones de Reuters, escrito por Andrew Cawthorne, editado por Timothy Heritage)