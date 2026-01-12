Machado pide al Papa León que presione por la liberación de los presos en Venezuela

CIUDAD DEL VATICANO, 12 ene (Reuters) - La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió el lunes con el papa León XIV en el Vaticano y dijo que le había pedido que presionara a Caracas para que liberara a los presos políticos.

El Vaticano confirmó la reunión en su comunicado de prensa diario del lunes, pero no ofreció comentarios ni más detalles sobre el encuentro. En un breve video difundido por el Vaticano, se vio a ambos estrecharse la mano y sonreír mientras se sentaban frente al escritorio de León en su despacho oficial del Palacio Apostólico Vaticano. Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, dijo en un comunicado que pidió a León que interceda por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos.

León ha pedido que Venezuela siga siendo un país independiente tras la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El Gobierno de Venezuela dijo el lunes que 116 presos habían sido liberados, aunque grupos de derechos informaron de una cifra inferior. (Reporte de Joshua McElwee; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)