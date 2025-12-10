Machado viajará a Oslo pero no llegará a la ceremonia del Nobel (Instituto Nobel)

La opositora venezolana María Corina Machado está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, informó el Instituto Nobel.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro".

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que "no sabemos cuándo" llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

phy-pb/dbh