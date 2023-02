Machín: "Cualquier punto en el Bernabéu puede ser bueno"

"Haber jugado seis veces y haber ganado tres da para sentirse orgulloso"

MADRID, 14 Feb. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, reconoció que sumar un punto en el Santiago Bernabéu podría ser "bueno" para su equipo y más teniendo en cuenta la situación que tienen en la tabla, pero para ganar al Real Madrid --en partido aplazado de la Jornada 21 de LaLiga Santander-- cree que necesitarán hacer un partido "perfecto" y que los blancos estén mal.

"Los empates pueden ser más positivos o negativos. Por norma general, cualquier punto en el Bernabéu puede ser bueno. Para uno de abajo, aún más. Siempre hay que valorarlo por más que lo que nos guste sea sumar de tres en tres. Además de un punto sumaría otras cosas positivas al vestuario", manifestó en rueda de prensa.

El técnico aseguró ser consciente de que será "difícil enfrentarse al mejor equipo del mundo". "Cuando el Real Madrid está en modo 'on' es muy difícil poderle ganar. Ha habido excepciones y todos sabemos que este gran deporte es de los pocos en el que uno pequeño puede ganar a uno eminentemente superior", reconoció.

"Debemos tener un gran día y ser muy solidarios. Que no jueguen cómodos y que seamos efectivos en las justas ocasiones que tengamos porque al Real Madrid no se le genera mucho. Y luego ser contundentes en nuestra área. Dependemos más de cómo estén ellos, de lo que nos dejen hacer y que no tengan su mejor día", apeló sobre cómo intentar buscar dar la sorpresa.

Machín logró ganar al Real Madrid con Girona, Sevilla y Alavés, pero negó tener una "fórmula mágica". "Si la tuviera la patentaría y no me la quedaría solo para mí. Son circunstancias que se dan, pero haber jugado seis veces y haber ganado tres da para pensar y sentirse orgullosos. Los que ganan son los futbolistas", manifestó.

"La teoría dice que es difícil, pero la práctica apunta que se puede ganar. Lo he hecho con tres equipos distintos y dos de ellos, de mitad de tabla hacia abajo. Si se juega en el Bernabéu, será más dificultoso todavía", añadió en este sentido.

Y, sobre que el Real Madrid pueda llegar mermado por la reciente disputa, y victoria, en el Mundial de Clubes, lo negó. "No creo que vayamos a estar más frescos porque la exigencia en la final del Mundialito no fue muy grande y ellos son animales competitivos. ¿Su motivación? Tienen la obligación de ganar si no quieren desengancharse de LaLiga", recordó, con el club blanco ahora mismo a 11 puntos del FC Barcelona.

Sobre su equipo y la lucha por la permanencia, señaló que esta liga es "curiosa" porque los de abajo están sumando muchos puntos y se dan resultados sorpresa. "Más allá de que sea un equipo u otro, hay muchos rivales en pocos puntos. La lástima es que nos hayamos descolgado, pero la idea es seguir siendo competitivos. Nadie nos tiene en cuenta como un rival peligroso y eso lo queremos cambiar y tenemos opciones de hacerlo", argumentó.

"A los delanteros hay que pedirles lo que pueden darte: esfuerzo, actitud y concentración. Lucas, en eso, es un 10, un 11 y un 12. Pelea como nadie y esos esfuerzos, a veces, le limitan con la frescura en los últimos metros", comentó sobre el rendimiento de Lucas Boyé.

En cuanto a los goles en contra que recibe el Real Madrid, cree que es mérito del rival. Y, en concreto, habló del 5-3 contra el Al Hilal en la final del Mundial de Clubes. "Es meritorio para el Al Hilal hacerle tres goles al Real Madrid, pero lo cierto es que nunca vieron peligrar el resultado y cuando necesitaron una marcha más, lograron una ventaja. Fue un partido más y no la exigencia de un partido de 'Champions'. Esa es mi percepción", valoró.

