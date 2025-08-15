MacIntyre logra 6 birdies seguidos y lidera el Campeonato BMW con 62 golpes

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Robert MacIntyre aprovechó el jueves un campo más blando en Caves Valley después de un retraso de dos horas por tormenta y se apoyó en su mejor ronda con el putt en este año con seis birdies consecutivos para tomar una ventaja de tres golpes sobre Tommy Fleetwood en el Campeonato BMW.

MacIntyre firmó una tarjeta de 62 golpes, ocho bajo par. Culminó con un putt de cinco pies para birdie en el hoyo 18.

Fue el más fácil de sus últimos seis birdies. Embocó un putt de 65 pies en el 12 y siguió con otro desde 40 pies hasta igualar su ronda más baja en la Gira de la PGA.

Se ubicó como líder tras la jornada inicial del penúltimo evento de la postemporada.

Scottie Scheffler estaba empatado en el liderato tras la demora. A su regreso, logró birdies en tres de sus últimos cuatro hoyos para un 66. Rickie Fowler terminó un golpe detrás, un gran paso hacia el Tour Championship para tener una oportunidad en la Copa FedEx.

Viktor Hovland con 67 tuvo la puntuación más baja de la mañana antes de que la lluvia intensa azotara el campo.

Los greens más suaves hicieron toda la diferencia, pero el 62 de MacIntyre no fue menos impresionante.

Fue un buen comienzo para Fleetwood también, especialmente después de otro final difícil la semana pasada cuando tenía una ventaja de dos golpes con tres hoyos por jugar y terminó a un golpe de un desempate en el Campeonato FedEx St. Jude en su intento por obtener su primer título de la Gira.

Tuvo una de las únicas dos rondas sin bogeys. La otra fue de Hideki Matsuyama (69).

Scheffler jugó con Rory McIlroy como los primeros dos preclasificados en la Copa FedEx, lo que no significa nada en esta etapa porque cada uno de los 30 jugadores que avancen a East Lake comenzará desde cero mientras juegan por el trofeo de la campaña.

McIlroy tuvo problemas desde el tee, tuvo tres bogeys en seis hoyos y se recompuso para un 70 que incluyó ocho pares consecutivos al final. Scheffler se tambaleó un poco, fallando dos veces los greens y sin poder salvar el par. Pero se apuntó tres birdies en cuatro hoyos al inicio, y repitió esa efectividad al final.

Xander Schauffele, quien nunca se ha ausentado del Tour Championship desde que lo conquistó como novato en 2017, podría ver concluida esa racha. Comenzó con cuatro bogeys en seis hoyos, se recuperó y cerró con un doble bogey para un 74.

