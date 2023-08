La campaña de MacKenzie Scott para donar la mayor parte de su riqueza a las organizaciones benéficas continúa.

En lo que va del año, 24 organizaciones benéficas han anunciado que han recibido donaciones sin restricciones por parte de Scott, a través de su fondo Yield Giving, de acuerdo con un recuento del sitio Chronicle Philanthropy. Las donaciones ascienden a 146 millones de dólares y oscilan entre 1 y 15 millones. Casi la mitad fueron a parar a organizaciones benéficas dedicadas a la educación y el desarrollo preescolar. Desde 2020, Scott ha donado más de 14.100 millones de dólares a al menos 1.621 organizaciones benéficas.

Para animar a la gente a centrarse en las organizaciones benéficas y no en ella, Scott ha dejado de anunciar sus donaciones como hacía en el pasado. Ahora deja que sean las organizaciones benéficas las que decidan si publican o no sus donaciones. Dada la magnitud de sus donaciones en años anteriores, es probable que las 24 contribuciones anunciadas representen sólo una parte de lo que ha donado realmente en lo que va de año.

Los dirigentes de las organizaciones benéficas señalaron que aprecian la decisión de Scott de dejar que sean las organizaciones sin ánimo de lucro las que decidan si publican o no sus donaciones, ya que les permite decidir qué es lo mejor para la organización.

“Nos interesaba anunciar esta donación y compartir la victoria con nuestros colegas del movimiento”, dijo Sean McCarthy, responsable de relaciones con donantes del National Housing Trust. El grupo de vivienda asequible recibió de Scott el mes pasado una donación de 10 millones de dólares, la mayor hasta la fecha. “Consideramos este regalo como un voto de confianza”.

Con todo, había pros y contras que considerar. Los responsables de la fundación querían anunciar la donación para demostrar que una filántropa de alto nivel como Scott confía en la misión de la fundación y en su capacidad para gestionar una donación de tal magnitud.

También analizaron las posibles desventajas de publicitarla, como la preocupación de que otros donantes pensaran que la donación de Scott proporcionaba al fondo todo lo que necesitaba para llevar a cabo su misión.

