MACRO- Confianza económica eurozona cae a 96,7 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro bajó a 96,7 en diciembre, por debajo de lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 97,0 en diciembre.

* El dato de noviembre fue revisado al alza, desde un 97,0 a un 97,1.

* El subíndice de confianza del consumidor subió a -13,1 en diciembre frente a una expectativa de -14,6.

* El dato de noviembre había mostrado un nivel de -14,6.

* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -9,0 en diciembre, por encima de lo previsto, frente a -9,3 en el mes anterior, mientras que la confianza en el sector servicios cayó a 5,6, frente a una previsión del mercado de +5,9.