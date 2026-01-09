MACRO- EEUU crea 50.000 empleos en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Trabajo de EEUU dijo el viernes que en diciembre se crearon 50.000 empleos, por debajo de lo previsto, frente a un dato de 56.000 en el mes anterior.

* Un sondeo entre 60 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo bajara a 60.000.

* La tasa de desempleo de EEUU cayó al 4,4%, desde un nivel del 4,6% el mes anterior, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,5%.

* En cuanto al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,3% en diciembre.

* La previsión era de un incremento del 0,3%.