MACRO- El desempleo en Reino Unido se mantiene en el 5,1% en noviembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Reino Unido aumentó en 17.900 en diciembre, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

* El dato del mes anterior fue revisado a la baja, desde +20.100 a -3.300.

* La tasa de desempleo se mantuvo en el 5,1% en noviembre, igual que en octubre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la tasa de desocupación se situara en el 5,1% en noviembre.

* El número de personas con empleo aumentó en 82.000 en noviembre, frente a una previsión de 30.000 en el sondeo.