MACRO- El HCOB PMI alemán de servicios se sitúa en 52,7 en diciembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de gerentes de compras (HCOB PMI) del sector servicios de Alemania registró un nivel de 52,7 en diciembre, por encima de lo esperado por los economistas, según los resultados finales publicados el martes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 52,6 en diciembre.

* La lectura provisional del índice de servicios se había situado en 52,6.

* El índice final compuesto, que abarca tanto el sector servicios como el industrial, registró un nivel de 51,3, peor de lo esperado.

* El índice compuesto fue inferior a una lectura preliminar de 51,5 y también fue más bajo que una previsión de analistas de 51,5.