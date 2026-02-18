MACRO- El IPC de Reino Unido se ralentiza al +3,0% en enero, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La evolución de los precios en Reino Unido mostró una desaceleración para situarse en el +3,0% en enero en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 3,0% en términos interanuales en enero.

* En diciembre se produjo un aumento del 3,4%.

* Por su parte, el IPC mensual cayó un 0,5% en enero, tras un aumento del 0,4% en diciembre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual bajaría un 0,5% en enero.

* Por su parte, el índice interanual de precios de producción subió un 2,5% (previsión: +2,9%; dato del mes anterior: +3,4%), en datos no desestacionalizados.

* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual cayó un 0,6% (dato del mes anterior: +0,3%) y el anual subió un 3,1% (previsión: +3%; dato del mes anterior: +3,2%)