MACRO- El IPC de Reino Unido sube al +3,4% en diciembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La evolución de los precios en Reino Unido subió hasta el +3,4% en diciembre en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 3,3% en términos interanuales en diciembre.

* En noviembre se produjo un aumento del 3,2%.

* Por su parte, el IPC mensual subió un 0,4% en diciembre, tras un descenso del 0,2% en noviembre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual subiría un 0,4% en diciembre.

* Por su parte, el índice interanual de precios de producción subió un 3,4% (dato del mes anterior: +3,4%), en datos no desestacionalizados.

* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual subió un 0,3% (dato del mes anterior: -0,2%) y el anual subió un 3,2% (previsión: +3,3%; dato del mes anterior: +3,2%)