MACRO- El IPC final de España en diciembre se sitúa en el 2,9% interanual

Por Lynx Insight Service

* Los precios al consumidor de España aumentaron un 2,9% en términos interanuales en diciembre, según datos finales publicados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

* El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 2,9%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 2,9% en diciembre.

* En comparación con el mes anterior, el IPC aumentó un 0,3%, según el informe de precios.

* Reuters había previsto que los precios mensuales subieran un 0,3% en diciembre.

* El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 3,0% en términos interanuales, frente a una previsión del 3,0% en el sondeo de analistas.

* El IPCA mensual subió un 0,3%.

* El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,3%.

* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm