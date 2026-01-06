MACRO- HCOB PMI servicios de España sube a 57,1 en diciembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) HCOB de S&P Global para el sector servicios de España, que representa alrededor de la mitad de la producción económica del país, subió a 57,1 en diciembre, según los resultados de un sondeo publicado el martes.

* En noviembre, el índice se había situado en 55,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 54,5 en diciembre.

* Por debajo de 50, los índices PMI indican contracción en un sector, mientras que un nivel superior a dicho umbral apunta a expansión.