MACRO- IPC de EEUU sube menos de lo previsto en enero, a un 0,2%

Por Lynx Insight Service

* El IPC de Estados Unidos subió un 0,2% intermensual en enero, por debajo de lo esperado por el mercado, según dijo el viernes del Departamento de Trabajo.

* El dato de diciembre había mostrado una variación del 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en enero.

* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 2,4%, tras un aumento del 2,7% en diciembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,5% en enero.

* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 2,5%, tras un aumento del 2,6% en diciembre.

* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 2,5% en enero.

* El dato subyacente mensual de diciembre había mostrado un nivel del 0,2%.