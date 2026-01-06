MACRO- IPCA de Alemania sube un 2,0% interanual en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El indicador provisional de la inflación alemana para diciembre subió un 2,0%, en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la Unión Europea, según un informe preliminar publicado el martes por la Oficina Federal de Estadísticas.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,2% en diciembre.

* En noviembre el IPCA alemán registró un aumento del 2,6%.

* En cuanto a la medida de inflación nacional, sin armonización, el indicador de precios subió un 1,8% en diciembre, tras un aumento del 2,3% en noviembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual del IPC subiría un 2,1% en diciembre.

* En términos armonizados mensuales, el IPC no mostró variación, mientras que el índice mensual sin armonización subió un 0,2%, frente a previsiones de 0,3% y 0,4% respectivamente.