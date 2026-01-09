MACRO- Las exportaciones alemanas caen un 2,5% en noviembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas cayeron un 2,5% en términos mensuales y desestacionalizados en noviembre, por debajo de lo previsto, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el viernes.

* El dato de octubre había mostrado una variación del 0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación en noviembre.

* Por su parte, la cifra de importaciones subió un 0,8%, tras un descenso del 1,2% en octubre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones subiría un 0,2% en noviembre.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 13.100 millones de euros, tras una cifra de 16.900 millones de euros en octubre. En el mercado la previsión era de un superávit de 16.500 millones de euros.