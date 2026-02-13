MACRO- PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,3% en el cuarto trimestre

Por Lynx Insight Service

* La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el viernes que el producto interior bruto (PIB) de los 19 países que comparten el euro subió un 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB subiría un 0,3% en el cuarto trimestre.

* La estimación inicial para el trimestre era de un crecimiento del 0,3%.

* En comparación con el cuarto trimestre del año anterior, el PIB de la eurozona subió un 1,3%.

* Para la comparativa interanual, la previsión de los analistas era que el PIB subiría un 1,3% en el cuarto trimestre, mientras que el dato provisional también apuntaba a un crecimiento del 1,3%.