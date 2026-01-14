MACRO- Precios al productor de EEUU suben un 0,2% en noviembre

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,2% en noviembre, según dijo el Departamento del Trabajo.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en noviembre.

* En octubre se registró un aumento del 0,3% en el IPP.

* El IPP interanual subió un 3,0%, tras un aumento del 2,7% en octubre. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice interanual se situara en un 2,7% en noviembre.

* El IPP subyacente —que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos para evitar las distorsiones que provocan habitualmente estos componentes dada su elevada volatilidad— no mostró variación en términos intermensuales, tras un aumento del 0,1% en octubre.

* En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 3,0%, tras un aumento del 2,6% en octubre.