MACRO- Ventas minoristas de EEUU suben un 0,6% en noviembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en noviembre aumentaron un 0,6% en la comparativa con el mes anterior, mejor de lo previsto.

* El dato de octubre se revisó a la baja, desde un 0,0% a un -0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,4% en noviembre.

* La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,4% en términos intermensuales, en línea con lo esperado por los analistas.

* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,5%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,4% en noviembre.