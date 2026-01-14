MACRO- Ventas minoristas de EEUU suben un 0,6% en noviembre, mejor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en noviembre aumentaron un 0,6% en la comparativa con el mes anterior, mejor de lo previsto.
* El dato de octubre se revisó a la baja, desde un 0,0% a un -0,1%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,4% en noviembre.
* La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,4% en términos intermensuales, en línea con lo esperado por los analistas.
* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,5%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,4% en noviembre.