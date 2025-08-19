Macron aboga por celebrar en Europa la cumbre entre Putin y Zelenski

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abogado por que la reunión que se estaría ya organizando entre los principales líderes políticos de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Rusia, Vladimir Putin, tenga lugar en Europa y ha propuesto Suiza como primera opción.

Macron ha afirmado en una entrevista divulgada este martes por la cadena TF1 que la posibilidad de que Europa acoja la futura cumbre "es más que un hipótesis, es la voluntad colectiva" de quienes participaron el lunes en la reunión en la Casa Blanca.

Como posible anfitrión, Macron ha aludido a "un país neutral". "Puede ser Suiza, yo quiero que sea en Ginebra", ha señalado tras verse el lunes en Washington con Zelenski, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes europeos.

Otra opción deslizada por el mandatario galo es Estambul, sede de los últimos contactos bilaterales entre Kiev y Moscú. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido en estos últimos años contactos tanto con su homólogo ruso como con el ucraniano, presentándose en reiteradas ocasiones como mediador.

En cuanto a posibles fechas, el aparente interés de las partes pasa por que Zelenski y Putin se vean en cuestión de semanas. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha señalado que el calendario preliminar plantea celebrar la cita en un plazo de dos semanas, según la agencia de noticias DPA.

Trump, principal promotor de los actuales esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania, se ha limitado por ahora a decir que ya han comenzado los preparativos de la cumbre entre Putin y Zelenski y esbozar un formato que arrancaría con una reunión bilateral entre los líderes ruso y ucraniano, abierta a continuación a tres, ya con el inquilino de la Casa Blanca sentado a la mesa.