Macron aboga por entrada en vigor "para finales de año" de reforma de pensiones en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó este miércoles por la entrada en vigor de su impopular reforma de las pensiones "para finales de año", durante una entrevista en pleno endurecimiento de las protestas contra este proyecto.

"Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla", aseguró el mandatario liberal, precisando que esperará primero la decisión del Consejo Constitucional, que debe examinarla ahora, antes de promulgarla.

