Macron acepta la dimisión de la directora del Louvre tras el robo de joyas
PARÍS, 24 feb (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, aceptó el martes la dimisión de la directora del Museo del Louvre de París, que se ha visto envuelto en una polémica por el robo de joyas de gran valor y por las continuas huelgas.
Laurence des Cars presentó su dimisión, que Macron aceptó "elogiando un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso para llevar a cabo con éxito importantes proyectos relacionados con la seguridad y la modernización", informó su oficina.
El Louvre se vio sacudido por un robo en octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron joyas por valor de US$102 millones que aún no han sido recuperadas. Las huelgas también han provocado cierres regulares del museo.
