El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este viernes al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de no debilitar al conjunto de la Unión Europea en sus contactos con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió recientemente en China.

"Le he dicho en la mesa que respeto a todos los jefes de Estado y que no se prohíbe a ningún líder ver a otros, pero eso no debe usarse para debilitar al resto", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la cumbre que se ha celebrado este jueves y viernes en Bruselas.

Orbán, a quien se ha visto inusualmente aislado en esta cita de jefes de Estado y de Gobierno, ha sido el primer líder occidental que se ha visto con Putin desde la invasión de Ucrania y, aunque Macron ha asegurado "respetar" su bilateral, sí ha recordado a su homólogo la necesidad de una posición coordinada de la UE.

En términos similares se ha expresado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha incidido en que, pese a que un líder es "libre" para discutir con sus interlocutores, "si el contenido de la discusión afecta a la UE y su unidad" la cita requiere de "coordinación estrecha y transparencia".

También otros líderes como la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas; el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, o el presidente lituano, Gitanas Nauseda han contestado este viernes al primer ministro húngaro por sus reservas a mantener el apoyo macrofinanciero a Ucrania sin proponer una alternativa, unas dudas que secunda el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que está de vuelta en el Consejo Europeo y es considerado afín a Moscú.

Orbán justificó este pasado jueves su reciente reunión con Putin en que tiene una "estrategia de paz" para Ucrania para la que necesita mantener los "canales abiertos" con Moscú al tiempo que se mostró "orgulloso" de ser el único que habla "en favor de la paz".

"Tenemos una política clara y transparente que se diferencia de la de la mayoría. Tenéis una estrategia de guerra y nosotros una estrategia de paz y tenemos que hacer todo para tener paz. Por eso mantenemos todas la líneas de comunicación con los rusos, sino no habrá oportunidad para la paz", afirmó.

En este tiempo, Hungría ha demostrado ser el principal aliado de Moscú dentro de la UE, cuestionando la eficacia de las sanciones y ralentizando la adopción de medidas de apoyo a Ucrania, si bien no ha llegado a tumbar ninguna iniciativa.