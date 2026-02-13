Macron advierte que si hay paz en Ucrania, Europa tendrá que "definir las reglas de coexistencia" con Rusia

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el viernes que Europa tendrá que "definir sus reglas de coexistencia" con Rusia cuando se logre un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Los europeos deben iniciar ese trabajo, con su propia reflexión y sus propios intereses", dijo el presidente francés en la Conferencia sobre Seguridad de Múnich.

El presidente francés propuso a los europeos "lanzar una serie de consultas sobre este tema importante".

Indicó que si los europeos quieren estar en "posición de fuerza" para discutir con Rusia en el futuro, estos países deben "desarrollar activamente" sus "instrumentos" en materia de defensa, especialmente en sistemas de "bombardeos de precisión", añadió.