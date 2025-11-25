Macron afirma que "claramente no hay voluntad" de Rusia para un cese el fuego con Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que "claramente no hay voluntad por parte de Rusia de alcanzar un alto el fuego" con Ucrania, y pidió mantener la presión contra Moscú para que negocie.

"Hoy en día, claramente no hay voluntad por parte de Rusia de alcanzar un alto el fuego", afirmó Macron tras una videoconferencia entre los países que apoyan a Kiev.

El presidente francés explicó que durante la videoconferencia -- en la que participaron el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio -- varios asistentes informaron de intercambios directos con Moscú.

La reunión se produce en medio de nuevos intentos de negociar el fin de una guerra que se acerca a los cuatro años, después de que Estados Unidos presentara un controvertido plan de 28 puntos que retomaba ampliamente las demandas rusas y que Ucrania y sus aliados europeos han tratado de enmendar.

Macron señaló que Moscú no ha mostrado "disposición de debatir" una versión modificada del plan estadounidense para Ucrania, resultado de las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Ginebra entre representantes de Estados Unidos, Ucrania y Europa.

El presidente francés afirmó que se mantendrá "presión constante" sobre Rusia para negociar y añadió: "Seguiremos apoyando a Ucrania con firmeza".

