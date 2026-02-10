Macron afirma que el programa del avión de combate europeo no está muerto

PARÍS, 10 feb (Reuters) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el programa FCAS para un avión de combate franco-germano-español no estaba muerto y que esperaba discutir pronto los planes para avanzar con el canciller alemán Friedrich Merz.

En diciembre, fuentes informaron a Reuters de que una reunión entre los ministros de Defensa de Francia, Alemania y España no había logrado alcanzar un acuerdo para rescatar el problemático programa, en virtud del cual los países construirían un avión para sustituir a los Rafales franceses y a los Eurofighters alemanes y españoles.

Cuando se le preguntó en entrevistas con periódicos europeos, entre ellos Le Monde y Financial Times, si el proyecto FCAS estaba muerto, Macron respondió: "No".

"La valoración francesa es que el FCAS es un proyecto muy bueno, y no he oído a ningún alemán decirme lo contrario", dijo Macron en las entrevistas publicadas el martes.

Añadió que esperaba que el proyecto FCAS siguiera adelante.

