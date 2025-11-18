Macron afirma que Europa se niega a ser "vasallo" tecnológico de EE. UU. y China

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Europa no quiere ser un "vasallo" dependiente de las compañías tecnológicas de Estados Unidos y de China, en un momento en que la UE busca mantenerse al día en la carrera por la Inteligencia Artificial.

"Europa no quiere ser el cliente de grandes emprendedores o de grandes soluciones entregadas ya sea por Estados Unidos o por China, claramente queremos diseñar nuestras propias soluciones", declaró Macron en una cumbre en Berlín sobre la soberanía digital en la que también participó el canciller alemán, Friedrich Merz.

El mandatario francés afirmó que esta postura representa una negativa a "convertirse en un vasallo" y defendió que se adopte una "preferencia" por lo europeo en materia tecnológica.

"Creo firmemente que la preferencia por lo europeo debe convertirse en nuestro principio rector, empezando por la contratación pública", declaró.

Macron argumentó que China implementa una preferencia por lo local siempre que puede y Estados Unidos tiene la misma política.

"Nosotros somos los únicos que nunca tenemos preferencia por lo europeo, e incluso a veces nos fascinan las soluciones no europeas", afirmó el presidente francés.

