Macron afirma que “ninguna ofensiva” detendrá el movimiento de reconocimiento del Estado palestino

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el martes a Israel contra cualquier "ofensiva" o "int

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el martes a Israel contra cualquier "ofensiva" o "intento de anexión" de territorios, al afirmar que nada de eso detendrá el movimiento de reconocimiento del Estado palestino.

"Ninguna ofensiva, intento de anexión y desplazamiento de poblaciones detendrá la dinámica que hemos creado con el Príncipe heredero y a la que ya se han unido numerosos socios", dijo al informar sobre una conversación con el heredero al trono saudí Mohammed Bin Salman.

La decisión estadounidense de no otorgar visas a los representantes palestinos para la Asamblea General de la ONU "no es aceptable", añadió.

El mandatario francés pidió que se revierta esa medida y permitan una representación palestina tal como establece el acuerdo de la organización.

