Macron afirma que ser "aliado" de EEUU no significa ser "vasallo"

El presidente francés, Emmanuel macron, afirmó este miércoles que ser "aliado" de Estados Unidos no supone ser su "vasallo", después de las distancias que tomó respecto a la postura de Estados Unidos en las tensiones entre China y Taiwán.

"Ser un aliado no significa ser un vasallo (...), no significa que no tenemos derecho a pensar por nosotros mismos"", dijo Macron en una rueda de prensa en Ámsterdam, agregando que Francia está "por el statuo quo" y apoya una "solución pacífica" en ese conflicto de Extremo Oriente.

Dk/js/mb

AFP