Macron afronta día de decisiones y se acerca fecha límite para nombrar primer ministro

(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Dominique Vidalon y Benjamin Mallet

PARÍS, 10 oct (Reuters) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocará una reunión de los principales partidos políticos el viernes antes de una fecha límite autoimpuesta para nombrar a un nuevo primer ministro, mientras el jefe del banco central advirtió que la agitación política está minando el crecimiento económico.

Macron, de 47 años, está buscando a su sexto primer ministro en menos de dos años y tendrá que encontrar una figura cuyo atractivo abarque desde el centroderecha hasta el centroizquierda, con el fin de sacar adelante un presupuesto para 2026 a través de un parlamento fragmentado y díscolo.

La oficina del presidente en el Elíseo dijo que la reunión debe ser un "momento de responsabilidad colectiva", lo que los expertos políticos interpretaron rápidamente como una señal de que Macron podría convocar elecciones anticipadas si no se encuentra un candidato de consenso.

Macron se ha dado de plazo hasta el viernes por la noche para nombrar a un nuevo primer ministro.

El diario Le Parisien informó que Macron tiene intención de volver a nombrar a Sebastien Lecornu, que dimitió como primer ministro el lunes tras sólo 27 días en el cargo, y que el mandatario no descarta una votación anticipada si los líderes de otros partidos rechazan la propuesta.

El Elíseo no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

Otros nombres que han sonado en círculos políticos son el veterano centrista Jean-Louis Borloo, el jefe del auditor público Pierre Moscovici y Nicolas Revel, un tecnócrata que dirige la administración de los hospitales de París.

Volver a nombrar a Lecornu podría alejar a los líderes políticos cuyo apoyo necesita Macron para formar un gobierno de amplia base que pueda sacar adelante un presupuesto.

La lucha por un presupuesto capaz de frenar el déficit y de satisfacer las exigencias de la izquierda y de los conservadores no ha cesado desde hace semanas. Las exigencias socialistas de derogación de la reforma de las pensiones de 2023 y de una mayor fiscalidad para los ricos han sido los principales escollos.

"La gente me dice que va a probar la hipótesis 'Lecornu 2'.

Si es así, le deseo buena suerte", dijo la jefa del partido de los Verdes, Marine Tondelier, al canal de televisión TF1.

Gabriel Attal, ex primer ministro de Macron y jefe del partido Renacimiento del presidente, advirtió al mandatario contra un nombramiento unilateral sin un apoyo más amplio.

"Me temo que intentar el mismo método (...) de nombrar a un primer ministro antes de que haya habido un compromiso producirá los mismos efectos", dijo Attal en una entrevista con la televisión France 2.

La reunión, prevista a partir de las 12:30 GMT, excluye a la ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) y a la Francia Insumisa (LFI), de extrema izquierda, dos de los principales partidos políticos de la Asamblea Nacional.

"La RN se siente honrada de no haber sido invitada. No estamos en venta a los que rodean a Macron", escribió en la red social X el presidente de RN, Jordan Bardella.

RIESGO DE UNAS ELECCIONES ANTICIPADAS

Los principales partidos franceses quieren evitar unas elecciones legislativas anticipadas. Los sondeos pronostican que RN sería el principal beneficiado y que otro parlamento dividido dominado por tres bloques ideológicamente opuestos sería el resultado más probable.

La crisis es la más profunda que vive Francia —segunda economía de la zona euro— en décadas. Las turbulencias se precipitaron en parte por la apuesta fallida de Macron en unos comicios anticipados el año pasado, que debilitaron aún más su minoría en el Parlamento.

El director del banco central del país, François Villeroy de Galhau, pronosticó que la incertidumbre política costará a la economía 0,2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En su opinión, la confianza empresarial se está resintiendo, pero la economía va bien en general.

"La incertidumbre es el enemigo número uno del crecimiento", dijo Villeroy a la radio RTL.

(Escrito por Richard Lough; editado en español por Paula Villalba y Carlos Serrano)