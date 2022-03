Macron alerta de los peligros de banalizar a la ultraderecha y ataca al "tándem" Le Pen-Zemmour

El presidente franc√©s, Emmanuel Macron, ha alertado este jueves acerca de los peligros de banalizar a la ultraderecha y ha se√Īalado directamente al "t√°ndem" formado por Marine Le Pen y √Čric Zemmour, a quienes ha dicho est√° "combatiendo".

"Nunca he banalizado al Frente Nacional", ha asegurado Macron, quien conscientemente ha utilizado el nombre original del partido que lidera Marine Le Pen, quien a su juicio, forma un "t√°ndem de extrema derecha" con el otro candidato ultra a la Presidencia francesa, √Čric Zemmour, del partido Reconquista.

"La gente la ha banalizado, ha mirado para otro lado, dice es más solidaria, así que no se sorprendan", ha dicho en referencia a Le Pen el presidente Macron durante un paseo por la ciudad costera de Fouras (oeste), informa la cadena BFMTV.

"En general, he o√≠do menos que se trate de extrema derecha. Hace veinte a√Īos, los medios dec√≠an 'es un frente republicano terrible'. Las fuerzas pol√≠ticas republicanas le dec√≠an 'nunca'. Ya no existe esa reacci√≥n", ha lamentado Macron a diez d√≠as de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La respuesta de los aludidos no se ha hecho esperar y poco después Zemmour ha utilizado sus redes sociales para decir a Macron que "no hay tándem ni extrema derecha", sino "un presidente que no hace nada, no dice nada, no piensa nada y que apuesta toda su reelección a una final con Marine Le Pen".

"Soy el √ļnico capaz de lograr la uni√≥n de derechos, el √ļnico que puede vencerlo", se ha arrogado el que es por ahora, seg√ļn las √ļltimas encuestas, el cuarto candidato en intenci√≥n de voto, con tan solo el 10 por ciento, muy lejos de Macron, que suma el 28 por ciento.

Por su parte, Le Pen le ha reprochado "huir del debate" y hacer "comentarios irresponsables" debido a "su falta de argumentos" sobre el proyecto "de unidad e inter√©s nacional" que ella dice representar. "Incapaz de defender su desastroso historial, Emmanuel Macron no tiene otra medida que ofrecer a los franceses que no sea la jubilaci√≥n a los 65 a√Īos", ha dicho.

Los sondeos deparan una segunda vuelta entre Macron y Le Pen, en la que el presidente galo se impondr√≠a con el 52,5 por ciento de los votos frente al 47,5 por ciento de la candidata de Agrupaci√≥n Nacional, quien en las √ļltimas semanas ha estado reduciendo la brecha que exist√≠a entre ambos.