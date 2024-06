Macron anuncia que Francia dará a Ucrania aviones de combate Mirage

JÁRKIV, Ucrania (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron anunció el jueves que Francia le dará a Ucrania aviones Mirage para defenderse de la agresión rusa.

En entrevista con la emisora pública francesa, Macron dijo que el viernes anunciará una nueva cooperación con Ucrania y la venta de aviones Mirage 2005 que “permitirán a Ucrania proteger su tierra, su espacio aéreo” contra los ataques rusos.

Francia además empezará a entrenar a pilotos ucranianos, dijo Macron.

Reiteró que Ucrania debe poder usar armas dadas por sus aliados occidentales para atacar objetivos militares rusos y “neutralizar a los puntos desde los cuales (el país) está siendo atacado”.

Las declaraciones se dieron mientras el presidente ucraniano Volovymyr Zelenskyy participaba con otros líderes mundiales en Francia para conmemorar el Día D, y buscó más ayuda de Occidente mientras sus fuerzas luchaban para combatir la arremetida rusa cerca de la ciudad oriental de Járkiv, en el mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Zelenskyy y su esposa, Olena, asistieron a los eventos del 80º aniversario del Día D en Normandía con el presidente estadounidense Joe Biden y líderes europeos que han apoyado los esfuerzos de Kiev en la guerra, que ahora está en su tercer año. Se reunirá el viernes con autoridades francesas en París.

Ucrania lucha para frenar la creciente presión rusa en áreas orientales, incluidas las regiones fronterizas de Járkiv y Donetsk. La ofensiva busca aprovechar la escasez de munición y tropas de Kiev a lo largo del frente, con una extensión de unos 1.000 kilómetros (620 millas).

Ucrania ha caracterizado el conflicto como un choque entre la libertad democrática de Occidente y la tiranía rusa. Rusia afirma que se defiende contra una amenazadora expansión hacia el este de la alianza militar de la OTAN.

Por la noche, drones ucranianos golpearon una refinería y un depósito de combustible en regiones fronterizas rusas, dijeron el jueves autoridades de las zonas afectadas, dentro de los esfuerzos de Kiev por interferir con la maquinaria de guerra del Kremlin.

Como parte del esfuerzo, los aliados de la OTAN señalaron que permitirían que Ucrania usara las armas suministradas a Kiev para realizar ataques limitados en territorio ruso.

La decisión podría obstaculizar la capacidad de Moscú para abrir un nuevo frente en las regiones del noreste. Las autoridades ucranianas temían la inminencia de un nuevo ataque después de la ofensiva del 10 de mayo contra Járkiv, en el que tropas de Moscú aprovecharon debilidades y desviaron con éxito a las fuerzas ucranianas.

Ucrania está autorizada por Washington para usar las armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia, con ciertas limitaciones.

El legislador ucraniano Yehor Cherniev dijo a The Associated Press que dichas armas se pueden usar únicamente en las regiones fronterizas rusas en el este de Ucrania, donde las fuerzas del Kremlin se congregan y lanzan ataques, pero no se pueden atacar aeródromos o aeronaves que disparen misiles hacia Ucrania, incluso en áreas civiles.

Señaló que Ucrania ha “parado” el impulso de la ofensiva en el noreste, en la región de Járkiv.

Aunque las fuerzas rusas podrían tratar de seguir avanzando, “ahora podemos destruir sus tropas en el territorio de Rusia cerca de la frontera con Járkiv. Asimismo, hemos destruido parte de sus sistemas de defensa aérea, que usaron en nuestra contra”, añadió Cherniev, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad, Defensa e Inteligencia del parlamento.

El miércoles, el presidente ruso Vladímir Putin advirtió que Rusia podría proporcionar armas de largo alcance a otros países para que puedan atacar objetivos occidentales. Biden respondió mencionando los límites impuestos por Washington.

“No hablamos de dar (a Ucrania) armas para atacar Moscú, para atacar el Kremlin”, dijo Biden a ABC News.

Ucrania ha recibido autorización para usar las armas “únicamente a través de la frontera cuando reciba fuego significativo de armas convencionales usadas por los rusos para entrar en Ucrania y matar a los ucranianos”, dijo Biden.

El mandatario estadounidense dijo que la conducta de Putin le “preocupaba” y lo calificó como “un dictador”.

También prometió que “no dejaremos” de defender a Ucrania ni que Rusia amenace a otras partes de Europa.

Las autoridades de Moscú no quedaron convencidas por los argumentos de Occidente. Dmitry Medvedev, número dos del Consejo de Seguridad, dijo que las declaraciones de Putin el miércoles en San Petersburgo, Rusia, eran “un cambio bastante significativo en nuestra política exterior”.

“Dejemos que Estados Unidos y sus aliados sientan el impacto directo de las armas rusas por parte de otros”, escribió Medvedev en una aplicación de mensajería.

Putin evitó de forma deliberada identificar a posibles receptores de armas rusas, dijo Medvedev. Podrían ser para cualquiera que considere como enemigos a Estados Unidos y sus aliados, añadió.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que el empleo de armas occidentales contra Rusia “no puede quedar sin consecuencias, y desde luego esas consecuencias se producirán”.

Putin afirmó que el empleo de algunas armas proporcionadas por Occidente requiere personal militar de esos países para controlar los misiles y seleccionar los objetivos, y dijo que, por lo tanto, Moscú podría tomar medidas “asimétricas” en otras partes del mundo.

El ejército estadounidense dijo que no controla los misiles que proporciona a Ucrania ni los objetivos, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el jueves que la alianza no tiene planes de desplegar fuerzas en Ucrania.

“Nos centramos en cómo podemos establecer un marco más sólido para nuestro apoyo, con un marco institucionalizado para el apoyo a Ucrania y cómo establecer un compromiso financiero acordado de largo plazo para garantizar que apoyaremos a Ucrania el tiempo que haga falta”, dijo Stoltenberg en Finlandia.

Un ataque de dron golpeó durante la noche la refinería de Novoshakhtinsk en la región rusa de Rostov y provocó un incendio, según el gobernador de Rostov, Vasily Golubev. Los bomberos tuvieron que retirarse brevemente debido a un segundo ataque, añadió.

La magnitud de los daños a las instalaciones no estaba clara en un primer momento. Golubev dijo que no se habían producido víctimas.

En Belgorod, otra región fronteriza, un dron golpeó un depósito de petróleo durante la noche, indicó el gobernador, Vyacheslav Gladkov. Provocó una explosión y un incendio en una de las reservas de crudo. El fuego fue extinguido con rapidez y no había víctimas, añadió.

En un primer momento no fue posible verificar los reportes.

Las refinerías, depósitos de combustible y terminales de crudo han sido objetivo de ataques cada vez más sofisticados de drones ucranianos que han llegado al interior del territorio ruso. Las operaciones privan a Rusia de ingresos, y las sanciones occidentales han añadido presión sobre el sector energético ruso.

Rusia, entre tanto, ha atacado la infraestructura energética ucraniana y causado apagones generalizados. El objetivo parece ser golpear la moral de la población y afectar a las plantas de manufactura militar.

