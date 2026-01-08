Macron anuncia que Francia votará contra el acuerdo UE-Mercosur, alegando un "rechazo político unánime"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el bloque sudamericano Mercosur, alegando un "rechazo político unánime".

A pesar de "avances innegables" que "deben ser reconocidos por la Comisión Europea", "debe señalarse el rechazo político unánime al acuerdo, como han demostrado claramente los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado", señaló el mandatario francés en un comunicado.

"La fase de firma del acuerdo no es el final de la historia. Seguiré luchando por la plena y concreta implementación de los compromisos obtenidos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores", agregó Macron.