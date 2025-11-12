Macron anuncia un paquete adicional de US$4.900 millones para reforzar el sector espacial

Los conflictos modernos ya se están librando en el espacio y las próximas guerras empezarán allí, afirmó este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, al anunciar un paquete adicional de US$4.900 millones para el sector militar espacial hasta 2030.

"El espacio ya no es ningún santuario, se ha convertido en un campo de batalla", subrayó el jefe del Estado francés durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Mando militar del Espacio, en Toulouse, en el sur de Francia.

Según dijo, Rusia está llevando a cabo actividades de "espionaje" en el espacio desde que invadió Ucrania en 2022.

Los vehículos espaciales rusos monitorean los satélites franceses, se registraron bloqueos masivos de las señales GPS y ciberataques contra infraestructura espacial, agregó.

Asimismo, resaltó la "amenaza" que representan las "armas nucleares [rusas] en el espacio", que tendrían unas "consecuencias desastrosas en todo el mundo".

Sin aportar detalles, Macron anunció una partida adicional de 4.200 millones de euros (US$4.900 millones) para financiar actividades militares espaciales hasta 2030.

Convencido de que "la guerra de hoy ya se juega en el espacio" y de que "la guerra de mañana empezará en el espacio", Macron insistió en que es necesario, tanto para Francia como para Europa, defender firmemente sus posiciones en ese sector.

En una Europa espacial "frágil", consideró que hacía falta "empujar a nuestros campeones europeos para que sean competitivos en el mercado mundial".

Como prioridades, el mandatario destacó el "desarrollo de lanzaderas" reutilizables, de bajo costo y con motores de alto rendimiento.

En una clara alusión a los programas de los estadounidenses Elon Musk y Jeff Bezos, que dirigen Space X y Blue Origin respectivamente, Macron dijo: "Ni hablar de depender de una gran potencia tercera o de un magnate del sector espacial".

vgr-elr/chv/cbn/cpy/jvb/an