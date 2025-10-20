Macron anuncia una nueva cumbre de países aliados de Ucrania y marca límites a la reunión entre Trump y Putin

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Coalición de Voluntarios, que aglutina a países aliados de Ucrania, celebrará el próximo viernes una nueva reunión en Londres con participación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, que ha marcado también ciertos límites a la potencial cumbre de paz en Budapest entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin.

El mandatario galo, que ha confirmado que la del viernes volverá a ser una cita en la que se mezclarán asistencias presenciales y telemáticas, ha insistido durante una rueda de prensa en Eslovenia en que este grupo seguirá apoyando a Ucrania en un momento marcado por los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y la futura reunión en Budapest entre Trump y Putin.

Macron ha valorado que ambos líderes puedan verse para hablar de cuestiones "bilaterales", incidiendo en que, si está lo que está en juego es el futuro de Ucrania, "los ucranianos deberían estar sentados en la mesa", igual que si se tratan temas que interpelen a Europa como conjunto también debería haber representación europea en las negociaciones.

Asimismo, y ante la posibilidad de que Washington pueda reclamar a Kiev que ceda territorios, Macron ha insistido en que la "paz duradera" pasa por respetar el Derecho Internacional.