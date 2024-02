El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes la creación de una coalición para enviar municiones y misiles de mayor alcance a Ucrania y afirmó que no se debe descartar el envío de tropas occidentales a la exrepública soviética para frenar el avance ruso.

"Hoy en día no existe consenso sobre el envío de tropas (...) pero no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra", declaró tras una reunión con una veintena de dirigentes europeos en París.

La nueva coalición suministrará "misiles y bombas de medio y largo alcance" a Ucrania, añadió, insistiendo en que "la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa".

