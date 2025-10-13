Macron aplaude la entrega de los rehenes al Ejército israelí y muestra su compromiso con el plan de Trump
Macron aplaude la entrega de los rehenes al Ejército israelí y muestra su compromiso con el plan de
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aplaudido este lunes la entrega al Ejército israelí de los primeros rehenes liberados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
"La paz se ha vuelto posible para Israel, Gaza y toda la región", ha asegurado Macron, que ha mostrado su compromiso "total" con el plan del mandatario estadounidense.
"Comparto la alegría de las familias y del pueblo israelí ahora que siete rehenes han sido entregados a Cruz Roja", ha afirmado Macron en redes sociales.
"Con su liberación, y la de otros 13 rehenes que se espera que sean liberados esta misma mañana, la paz se vuelve posible", ha apuntado el jefe de Estado galo, que tiene previsto reunirse con decenas de líderes mundiales este lunes en Egipto, donde abordarán las medidas a adoptar para garantizar que el plan se consolida del todo.
En este sentido, ha asegurado que Francia "estará implicada en cada una de las fases del plan de paz de Trump junto a sus socios árabes".
Otras noticias de Emmanuel Macron
- 1
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
- 2
La Voz Argentina: por qué hoy no se sabrá quién es el ganador
- 3
Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado
- 4
Luis Caputo descartó por ahora una dolarización, tras el acuerdo con Estados Unidos