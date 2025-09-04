LA NACION

Macron asegura que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania

El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este jueves que 26 países se comprometieron a particip

Macron asegura que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania, en caso de un cese del fuego o un acuerdo de paz con Rusia, al término de una cumbre en París.

“Veintiséis países se han comprometido a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar o aire para brindar esta seguridad al territorio ucraniano y a Ucrania el día después de un alto el fuego o la paz”, aseguró Macron.

El "apoyo estadounidense" a estas garantías de seguridad para Ucrania se ultimará en los "próximos días", agregó el mandatario francés, después de una conversación por videoconferencia con su par norteamericano Donald Trump.

