Macron asegura que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania
El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este jueves que 26 países se comprometieron a particip
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania, en caso de un cese del fuego o un acuerdo de paz con Rusia, al término de una cumbre en París.
“Veintiséis países se han comprometido a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar o aire para brindar esta seguridad al territorio ucraniano y a Ucrania el día después de un alto el fuego o la paz”, aseguró Macron.
El "apoyo estadounidense" a estas garantías de seguridad para Ucrania se ultimará en los "próximos días", agregó el mandatario francés, después de una conversación por videoconferencia con su par norteamericano Donald Trump.
vl-fff-tjc/mb
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”
- 2
Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
- 3
La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios
- 4
Habló Cristian Mercatante, el cronista al que le arrojaron una botella en el acto de Milei en Moreno