Macron asegura que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que 26 países se comprometieron a participar en la seguridad de Ucrania, en caso de un cese del fuego o un acuerdo de paz con Rusia, al término de una cumbre en París.

“Veintiséis países se han comprometido a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar o aire para brindar esta seguridad al territorio ucraniano y a Ucrania el día después de un alto el fuego o la paz”, aseguró Macron.

El "apoyo estadounidense" a estas garantías de seguridad para Ucrania se ultimará en los "próximos días", agregó el mandatario francés, después de una conversación por videoconferencia con su par norteamericano Donald Trump.

vl-fff-tjc/mb