Macron asistirá el 13 de octubre a cumbre en Egipto sobre plan de paz en Gaza, según el Elíseo

PARÍS, 11 oct (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Egipto el lunes para mantener conversaciones sobre la aplicación de un plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, informó el sábado el Palacio del Elíseo.

El plan, mediado por Trump junto con Qatar, Egipto y Turquía, tiene como objetivo establecer un alto el fuego permanente, garantizar la liberación de todos los rehenes y restaurar el pleno acceso humanitario a Gaza, dijo la presidencia.

Macron se reunirá con los socios regionales para discutir los próximos pasos para llevar a cabo el acuerdo, añadió.

Macron también reafirmará el compromiso de Francia con una solución de dos Estados como base para una paz duradera, la seguridad y la reconstrucción en la región, dijo el Elíseo. (Reporte de Elizabeth Pineau, escrito por Mathieu Rosemain. Edición de Jane Merriman. Editado en español por Natalia Ramos)