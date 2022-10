Macron augura un pacto "pragmático" con Sánchez y Costa para "sacar del aislamiento" energético la península

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confiado este viernes en que pueda encontrar acuerdos "muy pragmáticos" para "sacar del aislamiento" energético a la península Ibérica con los presidentes de España y Portugal, Pedro Sánchez y Antonio Costa, cuando estos viajen a París en los próximos días, pese a mantener sus reservas al proyecto de gasoducto Midcat.

"Veré en unos días en París al presidente Sánchez y al primer ministro Costa y encontraremos acuerdos muy pragmáticos a tres. Porque es así como se hacen las cosas que se hacen bien, a la europea", ha zanjado Macron en una rueda de prensa en Praga al término de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea.

Macron ha defendido que Francia está a favor de las interconexiones y de "una Europa solidaria", pero ha puesto en duda que el proyecto del Midcat, un proyecto que "cruza los Pirineos por una zona protegida" sea la mejor opción ni "coherente" con la agenda climática y de protección de la biodiversidad.

España busca recuperar la defensa de este proyecto a partir de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania y ha sumado como aliado el apoyo del canciller alemán, Olaf Scholz, quien esta misma semana pidió junto a Sánchez que el Midcat esté operativo en 2025.

Sin embargo, el presidente francés ha querido dejar claro que este no es un asunto en el que deba intervenir Berlín: "Por acabar con las ambigüedades, se trata de un gasoducto que pasa por medio de los Pirineos entre España y Francia, así que no es una cuestión de desacuerdos entre Alemania y Francia, salvo que me haya perdido algo".

"Detrás hay estrategias que consisten en decir que hay que diversificar muy rápido el gas, es cierto y lo hacemos. Pero debemos todos reflexionar sobre si es el mejor modo hacerlo en medio de los Pirineos en una zona protegida", ha insistido.

Por ello, Macron ha abogado por trabajar por un objetivo que sea "ir hasta el final de sacar del aislamiento a la península Ibérica en materia de gas, hidrógeno y electricidad" y ello atendiendo en los próximos años "los mecanismos que sean más importantes y los trazados que sean más pertinentes".

Europa Press