Macron bajo presión en Francia para detener la firma del acuerdo UE-Mercosur

El presidente Emmanuel Macron enfrenta una presión creciente en Francia para detener la firma esta semana del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, entre protestas agrícolas, resoluciones parlamentarias y llamados al boicot de productos sudamericanos.

Negociado desde 1999, la Comisión Europea alcanzó en diciembre un acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La presidenta del brazo ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, quiere firmarlo el sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña Foz do Iguaçu.

Pero primero necesita el visto bueno del Consejo de la UE, que representa a los 27 países del bloque. Francia busca aplazar a 2026 este voto crucial bajo presión de su sector agrícola y en un contexto ya tenso por la gestión de la dermatosis nodular, una enfermedad bovina.

"Hay que decir no, porque está en juego la supervivencia de nuestra agricultura y, por tanto, la soberanía de nuestro país", presionó este martes la líder ultraderechista, Marine Le Pen, al frente del primer partido de oposición.

La firma podría incendiar el sector agropecuario en Francia, donde los agricultores protestan desde el fin de semana, esencialmente en el sur del país, contra la política de sacrificar a toda una vacada cuando se detecta un caso de dermatosis nodular.

A este movimiento también se suma el malestar con el Mercosur y con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que incluye las ayudas directas a los agricultores europeos. El jueves, se esperan más de 10.000 manifestantes en Bruselas, al margen de una cumbre de la UE.

"Este tratado es el fin de la agricultura francesa", aseguró a AFP Vincent Thoumieux, miembro del sindicato Jóvenes Agricultores, durante el bloqueo parcial con tractores de una carretera en la región de París.

Los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

"No compraremos productos de Sudamérica desde el momento en que haya productos franceses equivalentes", advirtió este martes Dominique Schelcher, presidente ejecutivo de Coopératives U, el cuarto distribuidor francés.

- "Exigencias" incumplidas -

Desde el acuerdo alcanzado en Montevideo, Francia ha intentado en vano construir una minoría de bloqueo en el Consejo de la UE para impedir su adopción e introducir medidas que protejan su sector agrícola.

En concreto, París pide una "cláusula de salvaguardia" en caso de perturbación del mercado, medidas "espejo" para que los productos importados respeten las normas ambientales y sanitarias de la UE y controles sanitarios reforzados.

El Parlamento Europeo adoptó este martes varias medidas de protección, como la aplicación de aranceles en caso de una desestabilización del mercado, que ahora deberá negociar con los representantes de los países europeos para lograr un acuerdo final.

En junio, durante una visita a París del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Macron se dijo dispuesto a firmar este año el acuerdo si se incluían sus reclamos. Sin embargo, todavía no considera suficientes las medidas anunciadas por Bruselas.

"Las exigencias francesas no se han cumplido", indicó el domingo una fuente del entorno de Macron, al anunciar que el mandatario de la segunda economía de la UE solicitó a Von der Leyen el aplazamiento del voto y la firma del acuerdo.

Alemania, la primera economía, y España, la cuarta, presionan en cambio por la adopción esta semana de este acuerdo, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo con 700 millones de consumidores. Todas las miradas están puestas en qué hará Italia, la tercera economía del bloque.

Si se firma el acuerdo, "será un fracaso" para Macron, reconoce una ministra, que pide el anonimato. Y esto creará "un malentendido absoluto entre los franceses y la UE", en un momento en que la desconfianza ya es récord, advierte.

Durante un debate con críticas a la "ambigüedad" del presidente, el Senado francés adoptó este martes por casi unanimidad una resolución en la que insta al gobierno a llevar el proceso de adopción del Mercosur ante la justicia europea.

Diputados de izquierda radical y extrema derecha llamaron por su parte al gobierno a dejar de contribuir al presupuesto de la UE, si el tratado comercial sale adelante.