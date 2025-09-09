Macron busca un nuevo primer ministro tras la caída del Gobierno

Por Dominique Vidalon y Michel Rose

PARÍS, 9 sep (Reuters) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, busca a su quinto primer ministro en menos de dos años después de que los partidos de la oposición se unieron para destituir al centroderechista, François Bayrou, por sus impopulares planes de ajuste presupuestario.

Los nueve meses de mandato de Bayrou terminaron el lunes por la noche, cuando perdió una moción de confianza parlamentaria.

El martes por la tarde, presentó su dimisión a Macron, según una página web del Gobierno, que añadió que Bayrou y su Gobierno permanecerán en funciones hasta que se nombre uno nuevo.

Quienquiera que Macron elija para sucederle se enfrentará a la tarea casi imposible de unir al Parlamento para aprobar el presupuesto del próximo año.

Francia se encuentra bajo presión para reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y una deuda equivalente al 114% del PBI.

El nombre del ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, es uno de los que circulan como candidato a primer ministro, aunque Macron también podría considerar a alguien de centroizquierda o a un tecnócrata.

No hay reglas que rijan a quién debe elegir el presidente, o con qué rapidez, aunque una fuente del Gobierno dijo que Macron, que ha estado en el cargo desde 2017, podría nombrar a su nuevo primer ministro más tarde el martes.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), era la opción más popular para el próximo primer ministro de Francia, según una encuesta de RTL publicada el martes.

Alrededor del 43% de los encuestados desearían verle en el cargo, mientras que la jefa del RN, Marine Le Pen, y el ministro conservador del Interior, Bruno Retailleau, recibieron cada uno un 36% de respuestas positivas.

RN está presionando para que Macron dimita o convoque elecciones legislativas anticipadas.

Los sondeos muestran que una amplia mayoría de los votantes vería con buenos ojos cualquiera de los dos resultados, aunque Macron haya descartado dimitir.

Su decisión de convocar elecciones anticipadas el año pasado dio lugar a un Parlamento fragmentado que ha dificultado la gestión gubernamental.

Los socialistas dijeron que era su turno de intentarlo.

"Tenemos que reclamar el poder", dijo el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, a la radio France Inter.

Las empresas francesas están preocupadas por el impacto de la crisis política.

"La caída del Gobierno se suma a meses de inestabilidad política que ya han minado la confianza económica", dijo Maya Noël, del lobby tecnológico France Digitale. "En el sector de la innovación, esta inestabilidad tiene un costo inmediato: frena la inversión y la contratación".

El país también se estaba preparando para las llamadas protestas de "Bloqueemos todo" el miércoles, que han proliferado en las redes sociales en un eco potencial de las manifestaciones de los "Chalecos amarillos" contra Macron que sacudieron al país en 2018.

Los manifestantes no tienen un liderazgo centralizado, lo que significa que es difícil evaluar cuán grandes o perturbadoras pueden ser las manifestaciones.

(Información de Benoit Van Overstraeten, Dominique Vidalon, Florence Loeve, Michel Rose, Zhifan Liu, Stéphane Mahe, Marco Trujillo; redacción de Ingrid Melander; edición de Frances Kerry; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Juana Casas)